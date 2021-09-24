Возле администрации Киржача отсутствовала парковка для инвалидов

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Киржачского района провело проверку в области социальной защиты инвалидов. Обнаружиось, что у входа в здании администрации райцентра на улице Пушкина на парковочной площадке места для инвалидов никак не обозначены и не размечены.

Кроме того, оказалось, что на светофоре, который стоит в районе дома №22 «а» по улице Привокзальной, нет звуковых дублеров, используемых для удобства слепых граждан.

В связи с этим главе администрации Киржача было внесено представление, по итогам рассмотрения которого все нарушения устранили, а виновного сотрудника наказали в дисциплинарном порядке.