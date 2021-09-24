Суд восстановил Романа Годунина в должности вице-губернатора

В Октябрьском районном суде завершилось рассмотрение дела об увольнении с поста заместителя губернатора Романа Годунина. Суд принял сторону уволенного чиновника и потребовал восстановить его в должности.

В итоге, помимо возвращения Годунина на пост вице-губернатора ему положена выплата зарплаты за время вынужденного прогула в размере 650 тысяч рублей, а также компенсация за моральный ущерб в размере 5 тысяч рублей.

Напомним, что Романа Годунина уволили с должности заместителя главы региона после внутренней проверки в июле этого года. Та проводилась после возбуждения уголовного дела в отношении Годунина со стороны Следкома. Однако уволен чиновник был не из-за расследования дела. Департамент безопасности Владимирской области придрался к справке о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2019 год, в которой Годунин не указал сведения о нескольких банковских счетах и об отчуждении недвижимого имущества. В "белом доме" посчитали этот документ подложным и сделали его поводом для увольнения.

Подробнее о суде читайте позднее в нашем большом материале.