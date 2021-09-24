В Муроме ликвидирован пожар в доме в микрорайоне Карачарово

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 10 часов утра 23 сентября на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о возгорании, случившемся в частном жилом доме на улице Приокской.

На место ЧП выехали 15 сотрудников Муромского пожарно-спасательного гарнизона на четырех пожарных машинах. К моменту их прибытия внутри дома было много дыма. Газодымозащитник двумя звеньями пробрались внутрь и ликвидировали пожар. В результате сгорело помещение чердака, потолочное перекрытие, а также часть внутренней отделки. Часть дома, не тронутую огнем, пожарным удалось отстоять, общая выгоревшая площадь составила 40 квадратных метров.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.