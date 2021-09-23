Во Владимире ограничат парковку на Быковском проезде

Как сообщили в администрации города, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности городской улично-дорожной сети, с 24 сентября 2021 года на участке дороги по Быковскому проезду (в районе доме № 3 по проспекту Ленина) вступает в силу ограничение парковки транспортных средств согласно приложенной схемы. Напомним, что информационное сообщение об ограничение парковки транспортных средств было опубликовано 3 сентября 2021 года на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира за 20 дней до установки дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена».