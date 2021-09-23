Во Владимире подвели итоги театрального фестиваля "Золотое колечко"

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Во Владимире состоялось торжественное закрытие IV Межрегионального фестиваля театров кукол «Золотое колечко», который с 16 по 22 сентября проходил на сценических площадках областного театра кукол.

В конкурсной программе фестиваля приняли участие 13 профессиональных театров России, которые представили 25 спектаклей. В итоге победителями признаны в номинациях:

- «Специальный приз жюри» - Чувашский государственный театр кукол со спектаклем «Три толстяка»;

- «Лучшее музыкальное оформление» - Владимирский областной театр кукол со спектаклем «Белые ночи»;

- «Лучшее художественное оформление» - Рыбинский театр кукол со спектаклем «Приключения Буратино»;

- «Лучшая актёрская работа» - Государственный театр кукол Удмуртской Республики со спектаклем «Чижиково горе»;

- «Лучшая режиссёрская работа» - Набережночелнинский государственный театр кукол со спектаклем «Кроткая»;

- «Лучший спектакль» - Набережночелнинский государственный театр кукол со спектаклем «Кроткая»;

- «Приз зрительских симпатий» - Государственный театр кукол Удмуртской Республики со спектаклем «Чижиково горе» (малая форма) и Чувашский государственный театр кукол со спектаклем «Три толстяка» (большая форма).