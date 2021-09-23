Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды23 сентября 2021 13:35

Во Владимире подвели итоги театрального фестиваля "Золотое колечко"

В конкурсной программе фестиваля приняли участие 13 профессиональных театров кукол России
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Во Владимире состоялось торжественное закрытие IV Межрегионального фестиваля театров кукол «Золотое колечко», который с 16 по 22 сентября проходил на сценических площадках областного театра кукол.

В конкурсной программе фестиваля приняли участие 13 профессиональных театров России, которые представили 25 спектаклей. В итоге победителями признаны в номинациях:

- «Специальный приз жюри» - Чувашский государственный театр кукол со спектаклем «Три толстяка»;

- «Лучшее музыкальное оформление» - Владимирский областной театр кукол со спектаклем «Белые ночи»;

- «Лучшее художественное оформление» - Рыбинский театр кукол со спектаклем «Приключения Буратино»;

- «Лучшая актёрская работа» - Государственный театр кукол Удмуртской Республики со спектаклем «Чижиково горе»;

- «Лучшая режиссёрская работа» - Набережночелнинский государственный театр кукол со спектаклем «Кроткая»;

- «Лучший спектакль» - Набережночелнинский государственный театр кукол со спектаклем «Кроткая»;

- «Приз зрительских симпатий» - Государственный театр кукол Удмуртской Республики со спектаклем «Чижиково горе» (малая форма) и Чувашский государственный театр кукол со спектаклем «Три толстяка» (большая форма).