В Собинском районе врачи не могут оформить рецепты в электронном виде

Как установило надзорное ведомство, в Собинской районной больнице не организована возможность направления рецептов в аптеку в электронной форме. Главврачу в прошлом году уже вносилось по этому поводу представление, однако оказалось, что полноценно ситуация исправлена не была.

В связи с этим прокурор обратился в суд с указанием на бездействие больницы, и потребовал от суда обязать медучреждение наладить электронные рецепты.

Суд удовлетворил требование прокурора, исполнение которого находится на контроле у надзорного ведомства.