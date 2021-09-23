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Общество23 сентября 2021 12:49

В Собинском районе врачи не могут оформить рецепты в электронном виде

Нарушение обнаружила прокуратура в ходе проверке работы райбольницы
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как установило надзорное ведомство, в Собинской районной больнице не организована возможность направления рецептов в аптеку в электронной форме. Главврачу в прошлом году уже вносилось по этому поводу представление, однако оказалось, что полноценно ситуация исправлена не была.

В связи с этим прокурор обратился в суд с указанием на бездействие больницы, и потребовал от суда обязать медучреждение наладить электронные рецепты.

Суд удовлетворил требование прокурора, исполнение которого находится на контроле у надзорного ведомства.