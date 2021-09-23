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Происшествия23 сентября 2021 12:37

В Собинском районе девушка похитила у подруги рюкзак с деньгами

Потерпевшая обратилась в полицию, когда обнаружила пропажу вещей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 20 сентября в полицию Собинского района обратилась 25-летняя девушка из числа местных жителей. По ее словам, у нее пропал рюкзак, в котором лежали деньги и вещи на общую сумму в 3000 рублей.

Как объяснила заявительница, накануне она отдыхала в компании приятелей, и именно после общения с ними рюкзак исчез.

Оперативники установили людей, которые были в компании с девушкой, а вскоре вышли на след подозреваемой, которой оказалась 25-летняя жительница Собинки, приятельница потерпевшей.

После задержания девушка созналась в том, что действительно украла рюкзак. По версии следствия и по ее собственным словам, в компании они с подругой пили алкоголь, после чего та уснула, чем и воспользовалась подозреваемая.

В настоящее время по данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.