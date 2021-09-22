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Общество22 сентября 2021 13:53

Владимирцев просят помочь бездомным животным

С 1 по 3 октября пройдет благотворительная акция
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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С 1 по 3 октября всех неравнодушных жителей Владимира приглашают к участию в благотворительной акции «Животные ждут помощи», приуроченной к Всемирному дню защиты животных.

Центральная городская библиотека (Суздальский пр-кт, д.2) организует подобную акцию уже четвёртый раз. Как и в предыдущие годы, принимается любая помощь, которая будет полезна братьям нашим меньшим: крупы (кроме перловой), консервы; средства по уходу; миски, лотки, ошейники; тёплые вещи.

Всё собранное в ходе акции будет передано во владимирские приюты для животных «Атлант» и «Валента».

Время проведения - с 10 до 19 часов.