В Юрьев-Польском районе предстанут перед судом две местные самогонщицы

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях прокурор района утвердил обвинительные заключения по уголовным делам, фигурантами по которым проходят 86 и 62-летняя женщины.

Как установлено в ходе следствия, обе дамы занимаются торговлей алкоголем на дому, причем обеих уже за это штрафовали по административной статье на 30 тысяч рублей каждую.

Тем не менее, это женщин не остановило, и они продолжили торговать «левым» спиртным, в результате чего и стали фигурантками уголовного дела. Вскоре его начнет рассматривать Юрьев-Польский районный суд.