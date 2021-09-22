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Общество22 сентября 2021 10:53

Во Владимирской области временно запрещена охота на кабана

Всему виной карантин по африканской чуме свиней
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Госохотинспекция Владимирской области, в соответствии с указом главы региона до 15 октября текущего года во всех охотхозяйствах запрещается охота на кабана. Согласно указу, связано это с тем, что на территории Камешковского района в деревне Каменево был обнаружен очаг АЧС.

Впрочем, есть исключение — охоту на кабана разрешили только для регулирования численности, однако под этот пункт не попадают Александровский и Киржачский районы.

Что касается Камешковского района, где и обнаружили очаг АЧС, то там до 15 октября полностью запрещена охота на всех животных и птиц.