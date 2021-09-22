Строительство развязки улиц Сперанского-Чапаева подорожало на 3,4 миллиона рублей

На строительство круговой развязки на улицах Сперанского-Чапаева нужно выделить дополнительно 3,4 миллиона рублей из городского бюджета. Об этом депутатам владимирского горсовета сообщили на заседании градостроительного комитета.

Эти деньги нужны на оплату работ по внесению изменений в проектно-строительную документацию. И это уже не первый случай, когда в проект вносились изменения. Всего было выполнено три корректировки. Сначала было решено сделать заглубление ливневой канализации, во второй раз в документах отразили демонтаж двух старых опор освещения, а также заглубление камер водопровода. В последней корректировке строители предусмотрели прокладку труб и замену осветительных опор по периметру. Вот на них и надо дополнительно выделить 3,4 миллиона рублей.

В общей сложности, стоимость строительства составила к данному моменту 107,6 миллиона рублей. 35 миллионов было выделено в прошлом году, остальная сумма пришлась на текущий год.