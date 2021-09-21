Более 13 тысяч владимирцев привились от гриппа

С 1 сентября во Владимирской области началась вакцинация против гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок. За этот период 13025 жителей региона привились от гриппа, а всего планируется привить более 679 тысяч жителей региона. Все желающие смогут бесплатно привиться в поликлинике по месту жительства. Кроме того, вакцинация организована в прививочном пункте владимирского гипермаркета «Глобус». Пункт работает ежедневно с 10:00 до 14:00, кроме воскресенья. Там же можно сделать мпривку и от коронавируса, но не одновременно - перерыв между ними должен быть минимум месяц. В первую очередь вакцинация необходима тем, кто входит в группу риска. Это дети от 6 месяцев, студенты, беременные, призывники, работники сферы образования и здравоохранения, сотрудники правоохранительных органов, коммунальной сферы, а также люди с хроническими заболеваниями в возрасте старше 60 лет. В преддверии эпидсезона для проведения массовой иммунизации область получила свыше 365 тысяч доз противогриппозных вакцин для взрослых и детей, в том числе более 281 тысячи доз трёхвалентных вакцин «Флю-М» и «Совигрипп» и более 84 тысяч четырёхвалентной вакцины «Ультрикс квадри», которая позволяет защититься сразу от четырёх возможных штаммов гриппа (два типа А и два типа В). Владимирские эпидемиологи напоминают: вакцинация – самый эффективный способ защитить себя и своих близких от гриппа. Наиболее оптимальное время для вакцинации – сентябрь-ноябрь. Это необходимо для формирования надёжного иммунитета до начала роста заболеваемости гриппом. Кстати, в прошлом году владимирцы охотно прививались от гриппа и ни одного случая такого заболевания в регионе не выявлено.