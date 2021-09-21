На станции Муром житель Чувашии пытался дать взятку сотруднику ППС

Как сообщает Владимирский ЛО МВД России на транспорте, накануне сотрудники линейного отдела полиции на станции Муром, которые несли дежурство на железнодорожном вокзале, обнаружили 28-летнего жителя Чувашии, распивавшего спиртное.

В ходе составления протокола молодой человек попытался дать взятку полицейскому, чтобы тот не писал протокол, однако сотрудники полиции от денег отказались и несколько раз предупредили нарушителя, что он поступает незаконно.

Тем не менее, парень продолжал настаивать, поэтому факт попытки передачи взятки в 5000 рублей был официально задокументирован в присутствии понятых, а житель Республики Чувашия стал фигурантом уголовного дела по статье «Мелкое взяточничество».

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сам молодой человек на время следствия был отпущен под обязательство о явке.