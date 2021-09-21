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Происшествия21 сентября 2021 14:05

На станции Муром житель Чувашии пытался дать взятку сотруднику ППС

Молодой человек попался сотрудникам линейного отдела за распитие алкоголя
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Владимирский ЛО МВД России на транспорте, накануне сотрудники линейного отдела полиции на станции Муром, которые несли дежурство на железнодорожном вокзале, обнаружили 28-летнего жителя Чувашии, распивавшего спиртное.

В ходе составления протокола молодой человек попытался дать взятку полицейскому, чтобы тот не писал протокол, однако сотрудники полиции от денег отказались и несколько раз предупредили нарушителя, что он поступает незаконно.

Тем не менее, парень продолжал настаивать, поэтому факт попытки передачи взятки в 5000 рублей был официально задокументирован в присутствии понятых, а житель Республики Чувашия стал фигурантом уголовного дела по статье «Мелкое взяточничество».

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сам молодой человек на время следствия был отпущен под обязательство о явке.