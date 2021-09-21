Владимирская санавиация эвакуировала 59 пациентов

В 2021 году владимирская санавиация совершила 75 вылетов. В результате авиамедицинская бригада эвакуировала на вертолете 59 пациентов с инсультами, инфарктами, тяжелыми травмами и другими жизнеугрожающими состояниями. , которых доставили во Владимирскую областную клиническую больницу и федеральные клиники Москвы и Нижнего Новгорода. Среди эвакуированных – пять детей, в том числе новорожденный. Кроме того, совершено 16 вылетов для оказания экстренной консультативной медицинской помощи. Напомним, авиамедицинские вылеты на территории области возобновились в ноябре прошлого года, их обеспечивает акционерное общество «Русские вертолетные системы». Финансирование предусмотрено в рамках региональной программы «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Специализированный вертолет оснащен всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе владимирской авиамедицинской бригады – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.