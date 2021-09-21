В Кольчугино полицейские изъяли 30 пар контрафактной обуви

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ходе оперативных мероприятий полицейские Кольчугинского района вскрыли факт продажи контрафактной обуви под логотипом известной фирмы.

Из магазина, где торговали контрафактом, изъяли 30 пар обуви, и эксперты подтвердили, что вся она не соответствует заявленному оригиналу, а проще говоря — поддельная.

Ущерб, причиненный правообладателю товарного знака, составил 300 тысяч рублей.

В настоящее время за незаконное использование чужого логотипа на 54-летнюю женщину-предпринимателя возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.