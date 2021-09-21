В Муроме работник предприятия украл кабель на 250 тысяч рублей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи муромской полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража».

Фигурантом по делу проходит 41-летний муромлянин, который, по версии следствия, украл 125 метров кабеля, используемого для подключения тепловых завес — приборов, которые зимой вешают над входами в магазины и другие публичные учреждения.

По версии следствия, в течение мая нынешнего года мужчина, будучи работником предприятия, снимал мателлический кабель, сжимал его для уменьшения размера и выносил за территорию своей организации. После этого он сдавал кабель в пункт приема — в общей сложности ему удалось похитить кабель на 250 тысяч рублей.

Нашли его оперативники после того, как руководство организации заметило кражу и написало заявление в полицию.

В настоящее время уголовное дело передано на рассмотрение в Муромский городской суд.