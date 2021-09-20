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Общество20 сентября 2021 15:25

В Муроме председателя ЖСК наказали за плохое содержание жилого дома

В ходе проверки прокуратура обнаружила массу нарушений в доме №38 по улице Куйбышева
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки соблюдения законодательства с сфере ЖКХ сотрудники Муромской городской прокуратуры установили, что дом №38 по улице Куйбышева, находящийся под правлением председателя жилищно-строительного кооператива, находится в запущенном состоянии.

Так, в подъездах частично нет остекления оконных рам и не установлены ручки, позволяющие закрывать окна. Подвал первого подъезда не соответствовал нормативу по влажности и температуре, к тому же имел следы подтопления. А во втором и третьем подъездах подвалы были просто захламлены строительным мусором.

По всем этим фактам председателю ЖСК было внесено представление, после которого дом привели в порядок, нарушения устранили. Тем не менее, на главу кооператива был составлен протокол об административном правонарушении по факту ненадлежащего содержания и ремонта жилых помещений.

По итогам рассмотрения материала председатель ЖСК был оштрафован.