В Гороховце полицейскими раскрыта кража кроссового мотоцикла

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Гороховецкого района направили в суд уголовное дело по факту кражи мотоцикла, совершенной в минувшем августе.

В один из августовских дней в полицию пришел 32-летний парень из числа местных жителей, сообщивший о пропаже кроссового мотоцикла. По его словам, мотоцикл стоимостью 125 тысяч рублей пропал сразу после того, как он разместил в интернете объявление о его продаже.

Полицейским удалось найти записи с камер видеонаблюдения, по которым они вычислили, что мотоцикл увезли в Нижегородскую область. Вскоре удалось и установить личности подозреваемых, которые были задержаны оперативниками Гороховца на территории соседнего региона при содействии нижегородских коллег. Подозреваемыми оказались 22 и 26-летние молодые люди, которые сознались в краже.

По версии следствия, один из них увидел объявление о продаже мотоцикла и предложил другу украсть его. Для этого они приехали в Гороховец, нашли сарай, на фоне которого был сфотографирован мотоцикл из объявления, вскрыли его и похитили байк, планируя его продать.

После задержания молодые люди выдали технику добровольно. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гороховецкий районный суд, куда оно поступило на днях с утвержденным обвинительным заключением.