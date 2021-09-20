В Муроме пациентке с онкологией пришлось покупать бесплатные лекарства

Муромская городская прокуратура провела проверку по факту необеспечения местной жительницы жизненно необходимым лекарственным препаратом для лечения онкологического заболевания. Оказалось, что женщина имеет право на бесплатное получение лекарств из средств регионального бюджета. Препарат Иматинибин рекомендован ей врачебной комиссией ежедневно и постоянно. Однако в связи с необеспечением им, онкобольная пациентка вынуждена была приобрести его самостоятельно. Городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал обязать департамент здравоохранения администрации Владимирской области возместить больной затраченные на препарат средства в сумме около 70 тысяч рублей. Икс прокурора удовлетворен. Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.