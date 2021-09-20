В Коврове водителя троллейбуса наказали за пострадавшему по его вине пассажиру

Суд признал жительницу Коврова виновной в нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека лицом, управляющим другим механическим транспортным средством. В конце октября прошлого года женщина, управляя технически исправным троллейбусом, двигалась по проезжей части проспекта Ленина г. Коврова, перевозя в качестве пассажира местного жителя. Не справившись с управлением троллейбуса из-за слишком большой скорости, женщина выехала с проезжей части дороги на газон, где совершила наезд троллейбусом на опору линии электропередачи. В результате аварии пассажир от удара о внутренние части салона троллейбуса получил телесные повреждения, которые квалифицируются как причинившие тяжкий здоровью по признаку опасности для жизни. Вину в совершенном преступлении водитель признала полностью, ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ей назначено наказание в виде ограничения на срок один год. Кроме того, в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области с нее взысканы денежные средства, затраченные на лечение пассажира - 31 473 рублей 79 копеек. Также в пользу с ООО «Управление троллейбусного транспорта г. Коврова» взыскана компенсация морального вреда в размере 350 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.