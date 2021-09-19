Спикер Заксобрания Владимир Киселёв озвучил данные экзит-полов

Как сообщил после окончания голосования председатель Заксобрания Владимирской области Владимир Киселёв, согласно данным экзит-полов, проведенных в регионе, по одномандатным округам наибольшее число голосов набирают действующие депутаты Госдумы Григорий Аникеев и Игорь Игошин.

- По спискам лидирует «Единая Россия», далее идёт КПРФ и ЛДПР. Достаточно много голосов набрала партия «Новые Люди», - рассказал Владимир Киселёв.

Также спикер областного парламента заметил, что, по оценке экспертов, по прозрачности и легитимности выборов Владимирская область вошла в десятку лучших регионов России.