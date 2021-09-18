Во Владимире проголосова участник первого Парада Победы

Михаил Петрович Волосников. Фото: Избирательная комиссия Владимирской области

Как сообщает Владимирская областная избирательная комиссия, 18 сентября участие в голосовании принял 94-летний Михаил Петрович Волосников, который является участником первого Парада Победы на Красной Площади. Легендарный парад состоялся 24 июня 1945 года.

Голосовал Михаил Петрович во Владимирском областном доме ветеранов, где организовано выездное голосование. Помимо Волосникова, свои голоса здесь отдали 45 пожилых жителей Владимирской области.