Во Владимире явка избирателей на участке в Добром по ошибке составила 92%

Досадное недоразумение произошло 17 сентября при подсчете голосов на участке №479, что находится во Фрунзенском районе Владимира. По сведениям облизбиркома, в систему «ГАС» выборы было введено количество проголосовавших избирателей 1587 вместо 158 человек.

- В результате чего на сайте в разделе «Выборы и референдумы» по данному участку отобразилась явка избирателей 92%, вместо 9,16%. Сегодня по состоянию на 11.00 ошибка была исправлена, - сообщили во областной избирательной комиссии.

Региональный избирком поблагодарил всех, кто заметил и указал на техническую ошибку.