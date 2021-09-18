Глава Владимира Андрей Шохин проголосовал на второй день выборов в Госдуму

В отличие от губернатора и председателя областного парламента, которые голосовать ходили в первый день выборов в Госдуму, глава столицы региона Андрей Шохин прибыл на избирательный участок днем 18 сентября.

Как сообщает мэрия Владимира, Шохин отдавал свой голос на избирательном участке, расположенном во Дворце детского (юношеского) творчества на улице Мира.

Напомним — выборы в Госдуму в 2021 году проходят в три дня — с 17 по 19 сентября включительно. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.