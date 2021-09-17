В новом сквере около Белого дома поставят фонтан с подсветкой

Сквер имени 75-й годовщины со дня основания Владимирской области появится за зданием областной администрации на месте фонтана и прилегающей к нему территории. - Рассматривалось несколько вариантов концепции сквера, в итоге мы остановились на предложении экономического блока. Со стороны сквера в здании расположен центр «Мой бизнес», и курирующий его экономический блок администрации выразил пожелание, чтобы внешнее пространство у входа в центр стало не только ухоженным, но и функциональным. Дизайн-проект на основе концепции сквера уже готов. Полный пакет документов ждем от исполнителя - Областного проектно-изыскательского архитектурно-планировочного бюро - к 15 октября 2021 года, - сообщил губернатор Владимир Сипягин. В центре сквера останется фонтан, но старую конструкцию заменит красивый новый объект, подсвечивающийся в темное время суток. Также планируется создать в сквере «зону истории Владимирской области», туристическую и деловую зоны – кроме непосредственно рекреационной. По задумке авторов, здесь появится ВДНХ Владимирской области в миниатюре. Инфраструктуру сквера также можно будет использовать для проведения мероприятий различного формата и направленности. При реализации проекта будут использоваться современные технологии. Планируется, что новый сквер будет сочетаться с памятником Андрею Боголюбскому, который установят неподалеку, а также парком у Дворца детского (юношеского) творчества. Все три объекта должны дополнять друг друга.