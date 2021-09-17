Во Владимире ликвидирован пожар в доме на улице Урожайной

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 08.38 в Центр управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о пожаре, который произошел в двухквартирном доме по улице Урожайной, 30.

На место ЧП выехали семь пожарных на двух спецмашинах. По прибытию сотрудники МЧС заметили, что из одной квартиры валит дым. Как выяснилось, горение происходило на кухне. Пожарные ликвидировали возгорание, общая выгоревшая площадь составила 2 квадратных метра, никто из людей не пострадал. В результате сгорела часть внутренней отделки кухни.

В настоящее время причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.