Во Владимирской области профосмотры прошли более 46 тысяч пожилых жителей

За 8 месяцев профилактические осмотры прошли 46239 пожилых владимирцев, а под диспансерным наблюдением находятся 87444 возрастных жителя, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. Также за 8 месяцев 22 «мобильные бригады» доставили 6624 сельских жителя старше 65 лет в поликлиники для проведения профилактических осмотров и диспансеризации. Кроме того, они привезли в медицинские учреждения 5140 пожилых граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Пожилым владимирцам и инвалидам, которые нуждаются в постоянном уходе, стараются помочь не только с лечением. В регионе организованы 149 «приемных семей», в которых проживают 167 пожилых граждан и инвалидов, работают 258 «персональных помощников», их услугами пользуются 274 человека. Кроме того, в этом году начат капитальный ремонт жилого корпуса сопровождаемого проживания на 130 мест для нужд пожилых людей и инвалидов в поселке Гусевский города Гусь-Хрустальный. Подрядчик - ООО «МЕГАПОЛИС» из Москвы - готов выполнить в текущем году дополнительные работы и сдать объект досрочно - в конце 2022 года. В связи с этим в Минтруд России направлено ходатайство о возможности дополнительного финансирования. Для этого в областном бюджете дополнительно предусмотрено 819,4 тысяч рублей, ещё 40 с лишним миллионов рублей планируется получить из федерального бюджета.