Владимирская фирма уклонилась от таможенных платежей на 72 миллиона рублей

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в ходе проведенной надзорным ведомством проверки было установлено, что директор коммерческой фирмы при ввозе табака на таможенную территорию Евразийского экономического союза не уплатил таможенные платежи.

Сумма платежа, от которого, по версии следствия, уклонилась организация, оказалась внушительной и составила 72 миллиона рублей.

Дознание таможни на основании материалов транспортных прокуроров возбудил на директора фирмы уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

В настоящее время расследование продолжается, транспортная прокуратура взяла его на контроль.