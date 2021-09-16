В Гороховецком районе на четыре дня перекроют железнодорожный переезд

Железнодорожный переезд на улице Школьной в деревне Великово будет частично перекрыт 17, 20, 21 и 22 сентября. Движение автотранспорта через железнодорожный переезд на улице Школьной в деревне Великово Гороховецкого района Владимирской области будет затруднено в связи с проведением ремонтных работ 17 сентября с 8:00 до 12:00, а также с 8:00 до 17:00 с 20 по 22 сентября. В это время на участке будут производиться работы по замене устройств заграждения железнодорожного переезда. Пропуск транспортных средств будет организован группами по одной полосе с помощью регулировщика. Пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме. Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.