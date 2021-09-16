В Гороховецком районе сын украл у отца «Ладу» десятой модели

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Горохвецкого района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража» на 24-летнего молодого человека из числа местных жителей.

В минувшем апреле в полицию обратился 54-летний мужчина, который рассказал об исчезновении его автомобиля ВАЗ-2110, которую он оценил в 30 тысяч рублей.

Оперативники приступили к розыскам, и вскоре выяснили, что к краже автомобиля может быть причастен сын потерпевшего.

По версии следствия, парень знал, где хранятся ключи от легковушки, а потому взял их и перевез машину в гараж приятеля, где спрятал и через неделю разобрал на запчасти. Часть деталей он продал, а кузов «Лады» сдал в пункт приема чермета.

В ходе следствия молодой человек возместил отцу всю стоимость машины. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, в скором времени его начнет рассматривать Гороховецкий районный суд.