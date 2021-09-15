В Коврове задержали двух водителей, повторно севших за руль нетрезвыми

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД Росси по Владимирской области, ночью 12 сентября сотрудники городского отдела ГИБДД Коврова остановили редкий автомобиль «ИЖ Ника». За рулем отечественной машины оказался 46-летний мужчина, по всем признакам находившийся в нетрезвом виде.

Догадки инспекторов подтвердили результаты медицинского освидетельствования, а позже оказалось, что этого водителя уже наказывали в административном порядке за пьяную езду, так что нарушение оказалось повторным.

А через день сотрудники Госавтоинспекции на одной из улиц Коврова остановили «Форд» под управлением 33-летнего местного жителя. Мужчина по всем признакам был пьян, однако от медосвидетельствования отказался.

Выяснилось, что этот автолюбитель уже имеет уголовную судимость за повторную езду в пьяном виде, что не помешало ему снова ехать за рулем пьяным.

В обоих случаях дознаватели возбудили на водителей уголовные дела по факту повторной езды в состоянии опьянения. На время следствия оба отпущены под подписку о невыезде.