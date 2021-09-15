Во Владимире тепло пришло уже в 700 с лишним домов

Как рассказали в мэрии, 15 сентября по состоянию на 15.00 тепло поступило уже в 739 многоквартирных домов. Руководители управляющих организаций доложили, что возникающие проблемы решаются в рабочем порядке во взаимодействии с «Владимирскими тепловыми сетями». Аварийных ситуаций не зарегистрировано. Напомним, что тепло во все дома областной столицы должно прийти до 20 сентября. В случае нарушения графика жители могут позвонить в диспетчерскую службу своей управляющей компании или в единую диспетчерскую Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» «Владимирские тепловые сети» по телефону 53-22-20 с 08.00 до 17.00 в рабочие дни. Также в городском управлении ЖКХ работает «горячая линия». Пожаловаться на качество отопления можно в любой рабочий день по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00.