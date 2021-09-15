Во Владимире выбрали школы с самыми красивыми участками

Во Владимире подвели итоги городского смотра-конкурса учебно-опытных участков общеобразовательных учреждений. В смотре приняли участие 17 образовательных организаций города, имеющие учебно-опытные участки.Участниками конкурса была проделана плодотворная работа по реконструкции цветочно-декоративных, экологических, дендрологического отделов, значительно расширился ассортимент растений, введены новые элементы ландшафтного дизайна. Первое место на конкурсе заняла гимназия № 35, второе место разделили средн е школы № 20, №31 и лицей-интернат №1. А бронза досталась школам №36 и № 34. Как отмечают организаторы, конкурс проводится с целью повышения значимости учебно-опытных участков в образовательной деятельности учреждений по обеспечению практической направленности при изучении детьми естественнонаучных дисциплин, формированию экологической культуры и основ рационального ведения сельского хозяйства, в том числе прогрессивного растениеводства, привлечения учащихся к опытнической и исследовательской работе.