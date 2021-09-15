В Гусь-Хрустальном виновника пожара приговорили к ограничению свободы

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, на днях вступил в силу приговор, вынесенный мировым судом Гусь-Хрустального района. Перед судом предстал житель Красного Эха, который обвинялся в уничтожении чужого имущества по неосторожности общеопасным способом.

Как установлено дознанием и судом, 18 февраля минувшего года мужчина в собственной квартире заснул в нетрезвом виде с прикуренной сигаретой. От сигареты вспыхнули вещи, и в результате случился крупный пожар. В итоге сгорела не только квартира мужчины, но и жилища его соседей. Три человека были признаны потерпевшими, а причиненный им ущерб составил более 1 миллиона 900 тысяч рублей.

Сам подсудимый свою вину полностью признал. В итоге с учетом всех обстоятельств суд приговорил его к 6 месяцам ограничения свободы.