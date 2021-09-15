Ковровчанин из ревности сжег дачу бывшей подруги

Как установил суд, в августе прошлого года ковровчанин решил из ревности к бывшей сожительнице сжечь ее дачу, расположенную на садовом участке в ТСН «Нерехта» города Коврова. Пьяный мужчина, который находился в домике, зажигалкой поджег скатерть на столе, расположенном в помещении садового домика. Потом пламя распространилось на деревянный стол и находящийся под ним пылесос и ковер, а впоследствии на деревянные строительные конструкции садового домика. Убедившись, что пламя не погаснет, ревнивец с места происшествия скрылся. В результате сгорел садовый домик, стоимостью 119 000 рублей, теплица, стоимостью 4600 рублей и находящееся в доме имущество на сумму 75 400 рублей. Вину мужчина признал. Приговором суда он признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, путем частичного присоединения к наказанию, назначенному по настоящему приговору и по приговору мирового судьи от 1 октября 2018 года, судом окончательно определено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.