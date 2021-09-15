В Гусь-Хрустальном районе комбинат по изготовлению минеральных порошков задолжал более миллиона рублей

Комбинат минеральных порошков рассчитался с миллионной задолженностью по налогам. Предприятие по добыче природных ресурсов, расположенное в одной из деревень Гусь-Хрустального района, полностью расплатилось с налоговой задолженностью в сумме свыше одного миллиона рублей. Судебным приставом - исполнителем было возбуждено исполнительное производство, о чем руководство акционерного общества было уведомлено должным образом. Организация-должник ответственно подошла к решению данного вопроса и в кратчайшие сроки погасила долг в счет государства в полном объеме.