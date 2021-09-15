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Общество15 сентября 2021 16:18

В Гусь-Хрустальном районе комбинат по изготовлению минеральных порошков задолжал более миллиона рублей

Долги он выплатил после вмешательства приставов
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Комбинат минеральных порошков рассчитался с миллионной задолженностью по налогам. Предприятие по добыче природных ресурсов, расположенное в одной из деревень Гусь-Хрустального района, полностью расплатилось с налоговой задолженностью в сумме свыше одного миллиона рублей. Судебным приставом - исполнителем было возбуждено исполнительное производство, о чем руководство акционерного общества было уведомлено должным образом. Организация-должник ответственно подошла к решению данного вопроса и в кратчайшие сроки погасила долг в счет государства в полном объеме.