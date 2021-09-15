Во Владимире поставщики сорвали сроки доставки школьных компьютеров

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство областного центра в ходе проверки законности в сфере госконтрактов в рамках нацпроекта «Образование» выяснило, что между управлением образования горадминистрации Владимира и компанией ООО «Элтик» в мае 2021 года заключен контракт на поставку ЭВМ для школьных нужд. Поставка компьютеров должна была состояться в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Сумма контракта составила 32 миллиона рублей.

Однако к срокам, которые были оговорены в контракте, компьютеры в количестве 493 штуки в школы поставлены не были. В результате руководству фирмы-поставщика было внесено представление, и в результате технику, хоть и с опозданием, доставили в школы столицы региона.

Виновного в срыве доставки сотрудника наказали в дисциплинарном порядке.