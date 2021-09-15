Ковровчанин ножом ударил незнакомца, толкнувшего женщину

Ковровский городской суд вынес приговор местному жителю, причинившему тяжкий вред здоровью человеку и повлекшему его смерть. Как установило следствие и суд, 30 января нетрезвый ковровчанин на улице около кафе «Мираж», расположенного на улице Социалистическая в Коврове увидел незнакомца, который оттолкнул свою знакомую ему женщину, отчего последняя поскользнулась и упала. Увидев произошедшее, горожанин сделал замечание толкнувшему, из-за чего между ними произошел словесный конфликт, переросший, в том числе из-за противоправных действий последнего, в обоюдную борьбу, в ходе которой оба упали на землю. Но сделавший замечание ковровчанин достал из кармана куртки раскладной нож, разложил его и нанес лезвием ножа удар в грудь сопернику. В результате раненый скончался на месте происшествия. Вину в совершении преступления ковровчанин не признал. Суд назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 25000 рублей. Кроме того, приговором суда частично удовлетворены исковые требования потерпевшей, в ее пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 1 000 000 рублей, в счет компенсации материального ущерба – 64 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.