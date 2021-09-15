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Общество15 сентября 2021 14:31

Супермаркет в Судогде оштрафовали за обман покупателя

Магазин крупной сети заплатит 20 тысяч рублей
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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На обман и обсчет в супермаркете в региональное управление Роспотребнадзора пожаловался житель Судогды. Покупатель приобретал маленькую банку сметаны «Ополье» жирностью 20%, которая согласно ценнику продавалась по цене 39 рублей 99 копеек за 1 штуку, но кассир пробила чек на сумму 46 рублей 99 копеек за эту банку. В отношении юридического лица возбудили административное дело по ч.1 ст.14.7 КоАП РФ, поскольку законодательство в сфере защиты прав потребителей предусматривает обязанность продавца своевременно предоставлять необходимую и достоверную информацию о товарах, в том числе, цену в рублях и условия приобретения товаров. По результатам рассмотрения административного дела юрлицо привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 000 рублей. Также юридическому лицу выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушению.