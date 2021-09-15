Во Владимирской области свободно 20% коек для больных с коронавирусом

По состоянию на 15 сентября в медицинских организациях региона действуют 1349 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 79,6 процента из них занято (1074), свободны 275 коек. Это меньше, чем было на вчерашний день. При этом в регионе новый рекорд по выздоровевшим за сутки - 211 человек, вчера вылечившихся за сутки пациентов было 208. А всего за время пандемии в регионе выздоровел 47521 пациент с Covid-19. Также за сутки в области от коронавируса скончались 11 жителей, а за период наблюдения в области отмечено 1840 летальных случаев.