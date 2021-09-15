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Происшествия15 сентября 2021 11:52

В Киржаче москвич убил соседа по даче

Он забил гостя молотком
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Как рассказали в региональном Следкоме, шестидесятичетырезлетний житель Московской области обвиняется в убийстве. По версии следствия, 26 июня 2021 года к мужчине в гости пришел сосед по дачному участку. После распития спиртных напитков, хозяин дома попросил товарища уйти, однако последний отказался. На этой почве между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес не менее 27 ударов молотком по голове и телу потерпевшего. От полученных телесных повреждений 66-летний мужчина скончался на месте происшествия. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал, в содеянном раскаялся. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Киржачский районный суд для рассмотрения по существу.