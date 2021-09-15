В Юрьев-Польском районе задержаны похитители рогатого скота

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в начале сентября в полицию Юрьев-Польского района поступила информация о пропаже скота из огороженного загона. По словам хозяев, неизвестные увели оттуда двух коз, сумма ущерба составила 9 тысяч рублей.

Полицейские в течение нескольких дней смогли установить личности подозреваемых и задержать их. Ими оказались двое мужчин 1972 и 1990 года рождения из числа местных жителей.

Задержанные сознались в краже и объяснили, что после хищения животных забили на мясо, часть которого тут же продали, а другую часть оставили для себя.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.