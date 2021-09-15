Во Владимирской области за сутки подтвердилось 162 заражения коронавирусом

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, наибольшее число заболевших зарегистрировано во Владимире, где подтвержден 41 новый случай. На втором месте Ковровский район с 25 заболевшими, на третьем Муром и его пригороды с 24 новыми заражениями.

В Гусь-Хрустальном районе подтвердилось 16 новых случаев заражения коронавирусом, в Суздальском районе 10, в Юрьев-Польском районе восемь, в Вязниковском и Кольчугинском районах по семь, в Собинском районе шесть, в Александровском районе четыре, в Петушинском и Селивановском районах по три, в Меленковском и Киржачском районах, а также в Радужном по два, в Камешковском и Гороховецком районах по одному случаю.

Таким образом, на сегодняшний день во Владимирской области с начала эпидемии зарегистрировано 51644 случая заражения коронавирусной инфекцией.