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Здоровье15 сентября 2021 9:27

Во Владимирской области за сутки подтвердилось 162 заражения коронавирусом

Эти сведения были получены в ходе лабораторных исследований на утро 15 сентября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, наибольшее число заболевших зарегистрировано во Владимире, где подтвержден 41 новый случай. На втором месте Ковровский район с 25 заболевшими, на третьем Муром и его пригороды с 24 новыми заражениями.

В Гусь-Хрустальном районе подтвердилось 16 новых случаев заражения коронавирусом, в Суздальском районе 10, в Юрьев-Польском районе восемь, в Вязниковском и Кольчугинском районах по семь, в Собинском районе шесть, в Александровском районе четыре, в Петушинском и Селивановском районах по три, в Меленковском и Киржачском районах, а также в Радужном по два, в Камешковском и Гороховецком районах по одному случаю.

Таким образом, на сегодняшний день во Владимирской области с начала эпидемии зарегистрировано 51644 случая заражения коронавирусной инфекцией.