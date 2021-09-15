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Общество15 сентября 2021 9:12

Во Владимире привились от коронавируса более 86 тысяч человек

В областном центре продолжается кампания по иммунизации от covid-19
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация города Владимира, по состоянию на 14 сентября число горожан, сделавших прививку от коронавируса, составило 86399 человек, причем из этого числа 72910 граждан сделали уже обе прививки.

В настоящее время в прививочные кабинеты областного центра сохраняется очередь, в которой находятся 2579 человек. При этом всего с начала иммунизации во Владимир поступило ровно 130005 доз вакцины от коронавируса.

Записаться на прививку по-прежнему можно по телефонам медучреждений Владимира:

городская поликлиника № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

поликлиника №2 г. Владимира — 77-31-53,

больница № 2 г. Владимира — 53-57-84,

поликлиника № 4 г. Владимира — 77-32-01,

больница № 5 г. Владимира — 77-34-90,

больница № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на станции Владимир (железнодорожная больница) - 54-32-13.