Во Владимире привились от коронавируса более 86 тысяч человек

Как сообщает администрация города Владимира, по состоянию на 14 сентября число горожан, сделавших прививку от коронавируса, составило 86399 человек, причем из этого числа 72910 граждан сделали уже обе прививки.

В настоящее время в прививочные кабинеты областного центра сохраняется очередь, в которой находятся 2579 человек. При этом всего с начала иммунизации во Владимир поступило ровно 130005 доз вакцины от коронавируса.

Записаться на прививку по-прежнему можно по телефонам медучреждений Владимира:

городская поликлиника № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

поликлиника №2 г. Владимира — 77-31-53,

больница № 2 г. Владимира — 53-57-84,

поликлиника № 4 г. Владимира — 77-32-01,

больница № 5 г. Владимира — 77-34-90,

больница № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на станции Владимир (железнодорожная больница) - 54-32-13.