В Вязниках в ДТП с грузовыми машинами пострадал один человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 15 сентября около 00.52 на 297 километре федеральной автодороги М-7 произошло столкновение небольшого грузовика с попутным большегрузом.

На место ДТП выезжали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и бригада «скорой помощи». В результате пострадал находившийся в небольшом грузовике человек, сотрудникам МЧС пришлось производить его деблокировку. На месте работали 12 сотрудников экстренных служб и четыре спецмашины. В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.