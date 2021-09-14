Владимирские управляющие компании обязали повесить на входе информационные таблички со шрифтом Брайля

Прокурор города Владимира обратился в суд с исками к ООО «Жилремстрой», ООО «Мой Дом», ООО «Уют» о понуждении к совершению действий. Как показала прокурорская проверка исполнения законодательства при обеспечении условий доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг в сфере эксплуатации жилого фонда, а также оказания им при этом необходимой помощи, ООО «Жилремстрой», ООО «Мой Дом», ООО «Уют» осуществляют деятельность в сфере управления жилищным фондом в нежилых помещениях на основании договора аренды недвижимого имущества. На зданиях, в которых расположена управляющая организация, как объекте социальной инфраструктуры, должны быть созданы надлежащие условия для беспрепятственного доступа к нему инвалидов. Однако данные условия не созданы: не установлены информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля не размещены рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2 до 1,6 м перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов), перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. Учитывая признание иска представителями ответчиков и его принятие судом, требования прокурора г. Владимира в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Жилремстрой», ООО «Мой Дом», ООО «Уют» о понуждении к совершению действий были удовлетворены в полном объеме. Решения не вступили в законную силу.