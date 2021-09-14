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Общество14 сентября 2021 15:41

Во Владимирской области за сутки 208 человек выздоровели от коронавируса

Это рекорд за последний месяц
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Во Владимирской области впервые за долгое время число выздоровевших значительно превысило число заболевших: за сутки выздоровели 208 жителей, заболели 156. Всего за время пандемии коронавирус победили 47310 владимирцев. При это в регионе сокращается число свободных коек для больных коронавирусом. По состоянию на 14 сентября в медицинских организациях региона действуют 1349 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 78,5 процента из них занято (1059), свободны 290 коек. Также за период наблюдения в области отмечено 1829 летальных случаев, в том числе за последние сутки скончались от коронавируса тринадцать человек.