Владимирские больницы получили 51 автомобиль

Легковые машины «Лада Ларгус Кросс» будут использоваться для оказания медицинской помощи пациентам на дому, доставки лекарственных средств и забора анализов. На покупку 51 машины для региональных больниц потратили 48,5 миллионов рублей. Новую технику получило 21 учреждение здравоохранения: Александровская районная детская больница (1 автомобиль); Гусь-Хрустальная городская больница (3 автомобиля); Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный (1 автомобиль); Уршельская районная больница (3 автомобиля); Ковровская городская больница №2 (3 автомобиля); Центральная городская больница г. Коврова (3 автомобиля); Муромская городская больница № (1 автомобиль); Муромская городская больница № 2 (1 автомобиль); Муромская городская больница № 3 (5 автомобилей); Детская больница округа Муром (2 автомобиля); Суздальская районная больница (3 автомобиля); Городская больница № 4 г. Владимир (3 автомобиля); Городская больница № 5 г. Владимир (5 автомобилей); Городская больница № 6 г. Владимир (3 автомобиля); Городская больница № 7 г. Владимир (1 автомобиль); Городская поликлиника № 1 г. Владимир (2 автомобиля); Городская поликлиника № 2 г. Владимир (2 автомобиля); Детская городская поликлиника № 1 г. Владимир (2 автомобиля); Областная детская клиническая больница (3 автомобиля); Городская больница ЗАТО г. Радужный (2 автомобиля); Собинская районная больница (2 автомобиля). В первую очередь для оснащения выбрали учреждения, которые не участвуют в реализации федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2021-2025 годы»: она нацелена исключительно на сельскую местность и малые города с численностью населения до 50 тысяч человек. По этой федеральной программе регион в июле получил более 40 автомобилей повышенной проходимости. Также еще 84,7 миллиона рублей потратят на приобретение 22 автомобилей скорой медицинской помощи. Они будут поставлены в ноябре этого года.