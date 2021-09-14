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Происшествия14 сентября 2021 15:06

Житель Петушков ограбил свою пожилую учительницу

Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Заместителем прокурора Петушинского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении сорокалетнего местного жителя, который обвиняется в грабеже. В конце утром рецидивист, освобожденный в апреле 2020 года из мест лишения свободы за совершение корыстно-насильственных преступлений, пьяным влез в дом своей 86-летней учительницы. Воспользовавшись тем, что пенсионерка спит, он похитил со стола две тысячи рублей. Услышав шум в доме и проснувшись, престарелая женщина застала бывшего ученика в своей квартире. Несмотря на ее крик, злоумышленник скрылся с места преступления. Вину обвиняемый признал, явился с повинной и возместил ущерб. Уголовное дело по существу будет рассмотрено Петушинским районным судом. Жителю Петушков грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.