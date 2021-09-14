Девушка из Гусь-Хрустального незаконно хранила крупную партию наркотиков

Управлением ФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области и СУ СК России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двадцатилетней жительницы Гусь-Хрустального района, причастной к незаконному приобретению и хранению наркотических средств в крупном размере. Сейчас региональным Следкомом возбуждено уголовное дело в отношении этой жительницы города Гусь-Хрустальный, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). По версии следствия, с июня по сентябрь 2021 года девушка хранила в принадлежащей ей хозяйственной постройке различные наркотические средства общей массой около 600 грамм, которые изъяты из незаконного оборота. Вину в совершенном преступлении подозреваемая признала полностью, в содеянном раскаялась.